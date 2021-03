Calcio, Serie D: gli squalificati e i diffidati in vista del turno pre pasquale

GIUDICE SPORTIVO

GARE DEL CAMPIONATO SERIE D





GARE DEL 27/ 3/2021

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 6/ 4/2021

MOTTA SERGIO (BORGOSESIA CALCIO)

Per aver rivolto espressione offensiva all'indirizzo di un avversario, allontanato.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

IENTILE ANDREA (ARCONATESE 1926 SSDARL)

Per intervento falloso su un calciatore avversario lanciato a rete senza ostacolo.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

MENEGAZZO GIULIO (ARCONATESE 1926 SSDARL)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

SPINELLI MICHELE (ARCONATESE 1926 SSDARL)

GARE DEL 28/ 3/2021

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

SODA ANTONIO (GOZZANO S.S.D.AR.L.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GATTI ROBERTO (CARONNESE S.S.D.AR.L.)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

CAPPELLUZZO PIERLUIGI (ASSOCIAZIONE CALCIO BRA)

ORNAGHI FILIPPO (CASTELLANZESE 1921)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

COLOMBO ROBERTO (CASTELLANZESE 1921)

SCOTTO SAMUELE (FOSSANO CALCIO SSD A R.L.)

SYLLA CHEIKH YOUSSOUP (GOZZANO S.S.D.AR.L.)

COCUZZA RICCARDO (LEGNANO SSDARL)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

BINI FRANCESCO (FOLGORE CARATESE A.S.D.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MECCA BRYAN (CASTELLANZESE 1921)

DE STEFANO DAVIDE JUNIOR (LEGNANO SSDARL)