Calcio, Imperia. La doppietta di Donaggio stende la Caronnese. Lupo gongola: "Questa partita ci ha consacrato"

E' un'Imperia che ha saputo ritrovare la vittoria dopo un mese quella scesa in campo oggi pomeriggio nel turno pre pasquale contro la Caronnese.

Un successo di qualità, arrivato con la doppietta di Donaggio, che inorgoglisce non poco mister Alessandro Lupo:

"Abbiamo fatto la partita perfetta: eravamo vivi contro Pont Donnaz, così come a Chieri ma davanti ci era mancata pericolosità. Sono stati dei casi, come dimostrato oggi. Ero arrabbiato e preoccupato coi miei perché ieri ho visto poca concentrazione nella rifinitura. Oggi comunque c’è stata una bella risposta. La Caronnese ha modo di giocare difficile da interpretare perché ruotano sempre a centrocampo ed attacco ma, tutto sommato, conto un solo tiro in porta contro i diversi dei nostri. E’ una partita che ci ha consacrati.”