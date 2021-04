Calcio, Serie D. Alle 15:00 c'è la 27° giornata, Vado ai box ma spettatore (molto) interessato

Non sarà un programma completo quello della 27° giornata del girone A di Serie D.

Come risaputo Vado - Varese e Casale - Derthona sono state rinviate causa Covid, con i rossoblu di Luca Tarabotto in attesa dei risultati di giornata e delle possibili evoluzioni nei bassifondi della graduatoria.

E' chiaro che Borgosesia - Legnano e Arconatese - Saluzzo ricopriranno un ruolo fondamentale nelle dinamiche della zona playout, alla quale continuano ad ambire i vadesi, nonostante la "Caporetto" di domenica scorsa contro il Pont Donnaz (oggi a Fossano).

In vetta c'è invece grande attesa per la volata finale tra il Gozzano, pronto ad ospitare il Chieri, e la sorpresa Castellanzese, in Liguria per la trasferta contro la Lavagnese.

A proposito di Liguria, entrambe le ponentine giocheranno tra le mura amiche, il programma propone infatti un succoso Sanremese - Bra e Imperia - Caronnese.

Il Sestri Levante, infine, sarà in Lombardia, per il match con la Folgore Caratese.

Livescore su Svsport.it a partire dalle ore 15:00.