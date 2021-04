Calcio, Cairese: il 24 e il 25 aprile lo stage dedicato ai numeri uno con Fabrizio Capodici

La nota gialloblu:

La società Asd Cairese ha da sempre un occhio di riguardo per gli estremi difensori. L’istituzione di una scuola portieri messa a disposizione anche di tutti gli altri numeri uno della Valle ne è la testimonianza.

Per questo la nostra società è lieta di ospitare presso le proprie strutture l’evento “Due giorni da numero 1!”. Il supervisore e coordinatore dell’evento sarà Fabrizio Capodici, l’allenatore dei portieri delle nazionali italiane under 18 e under 16. Parteciperanno inoltre allenatori e osservatori di club professionisti. Sarà dunque un’occasione importante per mettersi in mostra, dopo più di un anno senza eventi significativi per il settore giovanile.

L’evento si svolgerà sabato 24 e domenica 25 aprile al “Cesare Brin” ed è rivolto a tutti i portieri delle leve dal 2002 al 2009. Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 19 aprile. L’iniziativa è a numero chiuso e sarà ammesso un massimo di 20 partecipanti.

INFO E PRENOTAZIONI: keeplaykpss@gmail.com