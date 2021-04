Covid19: la zona rossa fa slittare la Granfondo di Andora al 12 settembre

La continua, e pare infinita, situazione emergenziale legata al Covid ha portato il governatore della regione Liguria a emanare il decreto regionale che istituisce la zona rossa fino all'11 di aprile per tutto il Ponente ligure.

Purtroppo questa situazione vieta la competizioni, ancorché di interesse nazionali, che non siano sotto l'egida della FCI (si ricorda che il Trofeo Loabikers è inserito nel calendario nazionale ACSI), pertanto si è reso obbligatorio lo spostamento della Granfondo Città di Andora calendarizzata l'11 di aprile.

La nuova data è pertanto domenica 12 settembre, con lo stesso percorso e le stesse modalità.

Invece, per quanto riguarda la Granfondo Diano Marina, non si può fare altro che attendere le nuove disposizioni della Regione per la settimana successiva l'11 di aprile.