La Rari Nantes Savona aderisce al progetto “Help Olly”

La Rari Nantes Savona ha deciso di sostenere il Progetto d'Amore per Olivia, 3 anni, figlia di Simone Aversa, allenatore della Torino'81.

La piccola è affetta dalla nascita da una malattia genetica rara, di cui al mondo si conoscono solo 30 casi che, senza preavviso e senza tempistiche certe, le toglierà la possibilità di camminare, muoversi, giocare, parlare, sorridere, mangiare, respirare.

L'Associazione Help Olly Onlus nasce con l'obiettivo di raccogliere fondi per finanziare la ricerca e la cura genetica, unica speranza per Olivia ed altri bambini con patologie simili.

Grazie alla collaborazione con l'azienda Delfina, sono stati realizzati costumi e teli da bagno personalizzati, messi in vendita proprio per raccogliere fondi.

I prezzi sono più che accessibili, € 20 per il telo e il costume uomo, € 25 euro per il costume donna. Piccole cifre per un grande gesto di solidarietà.

Chi è interessato, e speriamo siate in molti, può scrivere a: onlus@helpolly.it o tramite Whatsapp al n° 366/9822877

Il pagamento può essere effettuato tramite Pay Pal, Carta di Credito o Bonifico Bancario

Bonifico Bancario - Banca Reale di Torino

IBAN - IT24D0313801000000013289426

Intestato a - Associazione Help Olly Onlus

Per maggiori informazioni potete consultare il sito www.helpolly.it