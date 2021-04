Podismo: nasce a Biella il gemellaggio tra la BI-Ultra 6.24 e l'UltrAndoraRun

"Ho portato a Biella il profumo del basilico, i nostri prodotti tipici, l'invito a partecipare alla nostra Ultramaratona e a scoprire Andora, le nostre spiagge bellissime e le tante attività sportive che si possono praticare sulla costa come nell'entroterra - ha spiegato Simonetta - Gli sportivi sono fra i primi ad aver coniugato la partecipazione a competizioni alle trasferte turistiche, soprattutto fuori dai periodi tradizionali di vacanza. Stiamo lavorando per quando si potrà tornare a muoverci liberamente e su eventi di rilevanza nazionale riconosciuti dal Coni. La Pandemia ci ha insegnato a collaborare e che abbiamo bisogno gli uni dagli altri. La nostra passione per lo sport come hanno detto gli amici della BI-Ultra 6.24 può far molto per rilanciare l'economia turistica e le associazioni sportive che hanno anche loro subito un duro colpo dal blocco delle attività".