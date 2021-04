Albisola Volley: il turno pre pasquale non distrae le leve giovanili

La nota del club.

Grande soddisfazione. È probabilmente con questa espressione che risulta possibile riassumere le due partite giocate splendidamente dalle nostre formazioni Under 19, protagoniste di match ad alta intensità i quali le hanno viste uscire vincitrici.

Grinta, determinazione, un bel gioco e dei grandi gruppi: queste le caratteristiche principali di due ottimi sestetti, protagonisti appunto di momenti di condizione smaglianti certificati anche dalle prime posizioni nei rispettivi gironi.

Passiamo però adesso al racconto specifico di entrambi i match. Alle 20:30 le ragazze allenate da Daria Montobbio e Luca Parodi hanno iniziato una sfida dominata in lungo e in largo, terminata con il netto risultato di 3-0 ai danni del Celle Varazze Volley (25-21, 25-10, 25-14).

È stata una gara più difficile invece per i nostri ragazzi, impegnati in contemporanea contro il Carcare sempre tra le mura amiche. Alla fine però è stata festa anche per i coach Lemmi e Ferrari, con l’Albisola vittoriosa per 3-1 in maniera decisa e convincente.

Si è così conclusa l’ennesima settimana positiva per il nostro settore giovanile, che adesso si riposerà meritatamente in occasione delle festività pasquali. Appuntamento quindi al prossimo fine settimana, questo nella speranza di continuare con l’ottimo percorso di crescita intrapreso.