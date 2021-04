Sanremo: “Entro settembre il via ai lavori del Palazzetto dello Sport”, il sindaco Biancheri fa il punto sui futuri interventi (Video)

“Entro settembre prenderanno il via i lavori per il Palazzetto dello Sport, da qui a fine anno saremo pronti per la gara d'appalto per Porto Vecchio e nei primi mesi del 2022 inizieremo l'intervento per il parcheggio interrato di piazza Eroi”.

Il sindaco Alberto Biancheri, ha fatto oggi il punto sulle maxi opere che nei prossimi anni vedranno Sanremo trasformarsi in una città cantiere. “Ci sarà il momento della ripartenza e dobbiamo essere pronti per fare in modo che nessuno rimanga indietro” ha poi aggiunto spiegando quali saranno le linee guida del suo secondo mandato.

E poi l'auditorium Alfano, la soddisfazione per la fine dei lavori in via Matteotti e per la riqualificazione di piazza Borea D'Olmo, senza dimenticare l'importante e ambizioso progetto dell'ex area Sati.

Le dichiarazioni del sindaco Alberto Biancheri