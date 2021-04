Calcio, Pallone d'oro della Serie D. Tra i 10 finalisti c'è anche Andrea Demontis della Sanremese

Inizia la grande volata per l'assegnazione del Pallone d'oro della Serie D 2020-21, l'ormai abituale manifestazione indetta da Tuttocampo.it.

Ci sarà anche un rappresentante delle squadre liguri, l'unico ormai rimasto in corsa, il centrocampista della Sanremese Andrea Demontis.

La mezz'ala sarda, già per sette volte a segno in questa stagione, è molto attiva sui social e uno spunto in più per puntare alla vittoria finale potrebbe arrivare anche dai propri follower.

Le votazioni saranno aperte fino a mercoledì 21 aprile alle ore 12:00.

