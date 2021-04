Calcio, Serie D: gli squalificati e i diffidati in vista delle gare del weekend

GIUDICE SPORTIVO GARE DEL CAMPIONATO SERIE D

GARE DEL 1/ 4/2021

ALLENATORI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVA

MAZZOLENI ACHILLE (CASTELLANZESE 1921)

Per avere rivolto espressione irriguardosa all'indirizzo di un A.A., allontanato. (R A - R AA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BOSCHETTO RICCARDO (SALUZZO)

Per proteste all'indirizzo di un A.A., allontanato. ( R A - R AA )

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

DIDU MARCO (CALCIO CHIERI 1955) GATTI ROBERTO (CARONNESE S.S.D.AR.L.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

RUVO ALBERTO (SESTRI LEVANTE 1919 SSDRL)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CASTELLETTO EROS (CALCIO CHIERI 1955)

Per avere, a gioco a svolgimento ma a pallone lontano, colpito un avversario con un calcio all'altezza del polpaccio.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

KAYODE MICHAEL OLABODE (GOZZANO S.S.D.AR.L.)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

CARLI GABRIELE (SALUZZO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

PAVESI MANUEL (ARCONATESE 1926 SSDARL)

FILIP ROBERT CONSTANT (PONTDONNAZHONEARNADEVANCO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

ALLUCI MATTEO (LAVAGNESE 1919)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

ROSSINI JONATHAN (LAVAGNESE 1919)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (XIII INFR)

VIRGA FEDERICO (IMPERIA)