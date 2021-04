Calcio, Serie D: (quasi) l'intero programma si sposta al sabato, resiste il Vado nel mini turno domenicale

Mancano di fatto circa 48 ore al ritorno in campo della Serie D dopo il turno (in parte) di stop.

La maggior parte delle squadre ha infatti deciso di anticipare il proprio incontro a sabato pomeriggio, per poter avere qualche ora di riposo in più in vista del turno infrasettimanale di mercoledì prossimo.

Tra le partite che resistono strenuamente nella canonica fascia domenicale c'è anche Caronnese - Vado, ennesimo crocevia dei rossoblu di Tarabotto verso la salvezza.

Sarà interessante capire se la squadra avrà una reazione allo 0-5 incassato in casa del Pont Donnaz, visti i segnali di diverso tenore che sono emersi negli ultimi dieci giorni.

Sabato ore 15:00

Bra - Lavagnese

Sestri Levante - Casale

Saluzzo - Castellanzese

Pont Donnaz H.A.E. - Sanremese

Imperia - Fossano

Derthona - Arconatese

Borgosesia - Gozzano

Domenica ore 15:00

Caronnese - Vado

Chieri - Folgore Caratese

Rinviata

Città di Varese - Legnano