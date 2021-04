Lo sport alassino non molla: dopo la vela il tennis con i Campionati Internazionali d'Italia da domani all'Hanbury Tennis Club

E' ancora dallo sport che arriva l'entusiasmo e la speranza di ritrovare una città attiva, eventi, persone e turisti che raggiungono la Città del Muretto per trascorrere qualche giornata nella Riviera Ligure.

Con il Patrocinio dell'Assessorato allo Sport del Comune di Alassio, dopo la vela, è il tennis ad accendere i riflettori sulla cinquantaduesima edizione dei Campionati Internazionali d'Italia di Tennis per Veterani in scena da venerdì 9 aprile sui campi in terra rossa dell'Hanbury Tennis Club di Alassio: cornice prestigiosa e suggestiva, simbolo della storia della città e dell'influenza inglese dei secoli scorsi.

"Sono 277 gli iscritti - spiega John Skordis, presidente del circolo e direttore del Torneo - e, mentre non abbiamo registrato cali di presenze tra gli italiani, il covid ha bloccato un buon 50% degli iscritti stranieri, specie i più distanti, quelli che arrivavano da Australia e Stati Uniti. I numeri sono comunque importanti e il livello dei partecipanti è come sempre molto alto, campioni del mondo delle rispettive categorie e qualche ex pro dell'Atp. Numerosa anche la rappresentanza locale, con molti giocatori iscritti tra i soci dell'Hanbury alcuni dei quali sicuramente in grado di ben figurare a livello internazionale".

Luca e Giovanni Villani Enrico e Vittorio Gamba, Yari tarantino, Emanuele Mantineo, Davide Romani, Paolo Guido, Giovanni De Stefano, anche il consigliere Rocco Invernizzi, sono tra i protagonisti di casa dell'evento che da venerdì 9 aprile terrà banco fino al 16.

"Nella categoria over 60 - aggiunge - intitolata alla memoria di Edoardo Rosso, fondatore del Torneo, registriamo il ritorno di Pier Paolo Castagna, vincitore dell'edizione di due anni fa, determinato a riconquistare titolo e trofeo".

"Non è semplice - la conclusione - organizzare un evento nel rispetto di tutte le prescrizioni imposte dalla normativa anti-covid e forse si perde un po' di spontaneità, ma poter giocare, ritrovarsi mantiene alta la speranza di poterci presto lasciare alle spalle questo brutto periodo".