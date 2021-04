Calcio, Imperia. Lupo non cerca scusanti dopo il ko con il Fossano: "Ci siamo suicidati"

Perdere una partita negli ultimi minuti di gara, contro l'ultima in classifica, dopo aver ribaltato le sorti dell'incontro, rappresenta probabilmente una delle situazioni meno convincenti per una squadra di calcio.

Uno scivolone indolore per l'Imperia, quello avvenuto contro il Fossano, seppur mister Lupo non nasconda il fastidio per la sconfitta per 3-2 maturata al Ciccione:

” Eravamo riusciti a ribaltarla poi è avvenuto un suicidio calcistico. E’ la prima volta che accade quest’ anno e non colpevolizzo nessuno ma davvero non si può. Soprattutto dopo esser andati sopra nel punteggio e in superiorità numerica contro l’ultima, non si può rimanere in 10. La mancanza di De Bode poi si è fatta sentire nei due gol finali. Non posso rimproverare nulla come atteggiamento, nonostante non avessimo fatto una gran partita. Ma poi c’è stata una stupidaggine, che può accadere ma fa davvero arrabbiare.”