Calcio, Serie D. Oggi sei anticipi con Imperia e Sanremese, ma si ampliano i rinvii causa Covid19

Inizierà alle 15:00 il lungo pomeriggio dedicato alla Serie D, in campo per la 28° giornata di campionato.

Oggi verrà infatti disputata la quasi totalità del programma, tenendo conto del rinvio di Varese - Legnano a cui, sempre causa contagi da Covid19, si è aggiunta nelle ultimissime ore anche Borgosesia - Gozzano.

Il canonico slot domenicale sarà quindi occupato solo da Caronnese - Vado e Chieri - Folgore Caratese.

Tra poco scenderanno sul rettangolo quindi sia l'Imperia che la Sanremese, seppur la difficoltà dei rispettivi incontri, a bocce ferme, risulti ben diversa.

I nerazzurri di Lupo riceveranno infatti al Ciccione il fanalino di coda Fossano, mentre i matuziani saliranno in Val D'Aosta, ospiti del lanciatissimo Pont Donnaz.

Nei quartieri alti spazio anche a Saluzzo - Castellanzese e Bra - Lavagnese, pronte ad approfittare dello stop momentaneo della capolista per rifarsi sotto in ottica primo posto. Il Sestri Levante sfiderà tra le mura amiche il Casale, mentre il Derthona tornerà in campo con l'Arconatese.

Livescore su Svsport.it