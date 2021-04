Calcio, Varazze. Tamponi fino all'una di notte, fortunatamente non sono stati riscontrati casi positivi

La folle serata dell'Olmo - Ferro si è conclusa tra qualche sorriso e la notizia tanto attesa per il Varazze.

Poco dopo all'una di notte il responso dei tamponi, obbligatori per poter scendere in campo in Eccellenza, ha infatti confermato la negatività di tutto il gruppo squadra nerazzurro.

Come raccontato in presa diretta nella serata di ieri, la dirigenza e i giocatori del Varazze hanno dovuto attendere praticamente la mezzanotte prima di vedere la squadra di addetti ai test antigenici, creando non pochi disagi ai tesserati varazzini.

Un ritardo forte, stemperato nello spogliatoio tra battute e sorrisi in una notte allo stadio del tutto particolare, in attesa dell'arrivo del personale autorizzato.