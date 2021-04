Vista azzurra per Carola Bianchelli, test con l'Under 17 per la portacolori dei Pirates

La stagione di football americano e’ oramai alle porte per i Pirates1984 che esordiranno nel campionato di 2° divisione nazionale Domenica 18 Aprile alle ore 15,30 in trasferta contro i fortissimi Giaguari Torino, compagine seriamente candidata al titolo visto i loro recenti trascorsi sportivi nel campionato maggiore.

Nel frattempo, in vista dei campionati Europei di flag football che si svolgeranno in Italia a Settembre 2021, nella splendida tenuta della Principina di Grosseto, si sono svolti degli evaluation camp per visionare i migliori talenti junior che andranno a formare le squadre nazionali under 15 e 17 maschili e femminili, che saranno impegnate nel torneo continentale.

Tra i migliori talenti femminili Under 17 spicca la nostra Carola Bianchelli , giocatrice di punta nel team femminile Pirates ed in odore di nazionale. Sentiamo le sue impressioni al riguardo:

“Sono stati 2 giorni fantastici, ma veramente impegnativi. I test al primo giorno di valutazione sono stati tosti. Fortunatamente non ho mai smesso di allenarmi, sia al campo che in palestra, ottimamente seguita dai nostri team di preparatori Pirates, Simone Capelli e Dario Petrosino, questo mi ha consentito di ben figurare nei vari test di velocità e forza. Nel secondo giorno siamo state messe sotto dal punto di vista tecnico e di gioco. Ho partecipato a tutte le rotazioni della squadra, sia in difesa che in attacco. Sono molto contenta perchè ho avuto un buon riscontro anche dai vari coach della nazionale che mi hanno fatto i complimenti sia per la mia condizione atletica che di qualita’di gioco.

Avremo ancora un altro camp a Giugno e poi ci saranno le convocazioni per formare il Blue Team Junior.

Fare parte della squadra nazionale e’ il sogno di ogni atleta agonista di qualsiasi sport ed io, avendo già fatto parte in passato della nazionale Under 15 nel 2018, sogno di ritornarci anche con l’under 17 . Questo e’ il mio obiettivo.”

Non ci resta altro che augurare a Carola che questa sogno diventi realta’.

Intanto i Pirates proseguono gli allenamenti al Pirates Field di Luceto Albisola Superiore al Martedi e Giovedi, dalle 20,30 alle 22,30 ed il Sabato mattina, dalle 10 alle 12,30 per tutti i team under 10-13-15 flag football.