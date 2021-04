Calcio, Eccellenza. Il campionato del Varazze inizia con una sconfitta, mister Berogno: "Lavoriamo in funzione della prossima stagione"

Non inizia sotto i migliori auspici la stagione del Varazze, i neroazzurri cadono infatti 3 a 0 in casa del Finale. Una partita no per la squadra di mister Gianni Berogno, che comunque non dispera, ma guarda già avanti:

“E’ stato importante ricominciare, questo è quello che penso, abbiamo ripreso con tanti ragazzi determinati a migliorarsi e a dire la loro in questa mini-stagione. Stiamo iniziando a fare gruppo, sarà un lungo processo in vista della prossima stagione, in questi casi il risultato maturato sul campo viene in secondo piano.”

Nessuna retrocessione quest’anno, tanti esperimenti in vista: “Come già detto si lavora in funzione del prossimo campionato, l’annullamento delle retrocessioni ci lascia più tranquilli, ma non deve farci affrontare le partite nel modo sbagliato. Queste partite saranno comunque molto importanti, capiremo a che punto siamo e ci giocherà anche la riconferma.”