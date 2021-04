Rugby. Il movimento ligure e nazionale perdono un'icona, addio a Marco Bollesan

Ieri sera ci ha lasciato Marco Bollesan. Una vera icona del rugby nazionale, considerando il suo passato da rugbista, poi da tecnico degli Azzurri e Team Manager, oltre che una lunga vita agonistica con il CUS Genova. Enorme il suo trascorso con il XV azzurro, che in tempi dove ancora non esisteva il professionismo ha creato le basi per le attività della palla ovale del futuro. Anche in questo caso la tremenda pandemia, che ci accompagna purtroppo da piu’ di un anno, ci ha comunque colti tutti di sorpresa lasciandoci a dir poco interdetti, mentre ai famigliari di Marco giungono le piu’ sentite condoglianze da parte del Presidente del Comitato Ligure, Oscar Tabor, e dal Consiglio del Comitato stesso.

Il Santo Rosario si terrà questa sera nella Chiesa di Sant’Antonio di Genova Boccadasse alle 17,30 e domani martedi 13 aprile nella stessa chiesa alle 11,30 di svolgerà il funerale.