Savona, il mondo dell'atletica piange Emilio Bizzo: domani i funerali

L'atletica ligure è in lutto per Emilio Bizzo, mancato nella giornata di ieri. Lo piangono, oltre ai familiari, i molti amici che hanno condiviso con lui passione ed impegno.

Nel corso della sua vita Emilio è stato prima atleta (raggiungendo il traguardo della maglia azzurra, esprimendosi al meglio nelle gare di mezzofondo), militando nella Fratellanza Ginnastica Savonese e successivamente nell'Atletica Manfredi e nell'Atletica Savona.

Poi ha svolto per numerosi anni l'attività di tecnico di atletica leggera, contribuendo alla formazione, non unicamente sportiva, di un largo numero di giovani e prestando la propria opera in questo ambito all'interno di varie società liguri (Alba Docilia, Trionfo Ligure e, in epoca più recente, Atletica Arcobaleno Savona e Centro Atletica Celle Ligure). Oltre all'atletica leggera ha dato un contributo importante, come dirigente, anche nella ginnastica, supportando le attività della Fratellanza Ginnastica Savonese.

Questo il saluto del presidente dell'Atletica Arcobaleno Santino Berrino, pubblicato sul sito web del sodalizio: "Ciao amico, ci ha lasciato prematuramente Emilio Bizzo, tecnico Arcobaleno delle ultime Stagioni agonistiche, da giovane mezzofondista nazionale a sapiente tecnico prima di alcune Società del comprensorio, poi approdato all’Arcobaleno dove ha espresso al meglio le sue capacità tecniche facendo crescere atleti e giovani tecnici, persona capace, intuitiva che sapeva sempre dare un consiglio, uno spunto al momento giusto, devoto alla sua splendida famiglia, grande appassionato di montagna, con lo sci e le sue impegnative camminate sulle alte vette, una persona completa che sapeva sempre affrontare qualsiasi situazione anche al di fuori del campo. Ci mancherai tanto caro amico. Buon viaggio Emilio, con le più sentite condoglianze, un forte abbraccio alla famiglia da tutto il gruppo Arcobaleno".

I funerali di Emilio si svolgeranno mercoledì 14 aprile alle ore 10.30 presso la chiesa di San Giuseppe, in piazza Martiri della Libertà a Savona. Quanti hanno avuto modo di conoscere, amare e stimare Emilio si uniscono al cordoglio della famiglia e sono vicini alla moglie Maria Rosa ed alle figlie Marta e Giulia.