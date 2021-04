Calcio, Cairese. Benzi sbotta: "Con la Genova Calcio arbitraggio a senso unico, giusto tenere due punte nonostante l'inferiorità numerica" (VIDEO)

La Cairese ha ottenuto il primo punto in campionato giocando per più di un’ora con l’uomo in meno contro la Genova Calcio. Un approccio alla gara a spron battuto degli avversari, l’espulsione di Colombo e la seguente punizione di Cappannelli avevano complicato non poco le cose per i gialloblù.

Tuttavia, la Cairese non ha mai abbandonato la voglia di portare a casa l’intera posta in palio, come afferma l’allenatore Mario Benzi, il quale è soddisfatto della prestazione della squadra ma amareggiato per la direzione di gara dell’arbitro Ermini.

Soddisfazione per il goal da parte del terzino gialloblù Fabio Moretti, anche se avrebbe barattato volentieri il suo goal con la vittoria della squadra.

Le interviste realizzate dagli addetti stampa Michael Traman e Daniele Siri.