Calcio. Luciano De Paola non è più il tecnico della Pergolettese, è divorzio nonostante la posizione a centroclassifica

E' finita all'improvviso, e non senza l'effetto sorpresa, la nuova avventura di Luciano De Paola alla guida della Pergolettese. L'ex tecnico del Savona è stato infatti sollevato dall'incarico dopo la sconfitta interna contro il Piacenza, nonostante una posizione di classifica ancora solida. A sostituirlo sarà il tecnico in seconda, Fiorenzo Albertini.

Il comunicato:

"L’U.S.PERGOLETTESE 1932 comunica di aver esonerato il sig. Luciano De Paola dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra. La Societa’ nel ringraziarlo per il lavoro svolto in questa stagione sportiva, gli augura le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera sportiva. La squadra, fino al termine dell’attuale campionato, e’ stata affidata all’ allenatore in seconda, sig. Fiorenzo Mario Albertini".