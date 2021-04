Calcio, Serie D: nuovo stop ai campionati per lasciar spazio ai recuperi, il girone A si ferma dal 25 aprile al 2 maggio

La Serie D dal 25 aprile al 2 maggio si prende una pausa per recuperare le partite ancora da disputare di otto dei nove gironi. Il girone B prosegue secondo calendario già stabilito in precedenza. Riguardo i gironi A, C, D, E, F e G vengono sospese le giornate di calendario programmate per il 25 aprile e 2 maggio (la 12^ e 13^ di ritorno per i gironi A e C e l’11^ e 12^ di ritorno per i gironi D, E, F e G).

Per i gironi H ed I è sospesa la giornata del 25 aprile (11^ di ritorno).

Vengono quindi rimodulati i calendari dei gironi A, C, D, E, F, G, H, ed I con turni di gara a partire dalla 12^ giornata di ritorno per i gironi A e C e dall’11^ di ritorno per i gironi D, E, F, G, H e I.

Dal 2 maggio ripartono i Gironi H e I, dal 5 quelli A e C, dal 9 tutti gli altri.

I turni infrasettimanali: il 5 maggio giocano i Gironi A e C; il 19 maggio A, C, D, E e G; il 26 maggio il Girone F.

Tutti i gironi, tranne il B, termineranno la stagione domenica 13 giugno.