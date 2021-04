Calciomercato, Vado. E' già addio con Vignali, l'attaccante verso il Pont Donnaz

Andrea Vignali, suo malgrado, è stato uno dei protagonisti chiamati in causa nel doppio episodio contestato domenica dal Vado in casa della Caronnese, con i due rigori (il secondo su Barbetta), non assegnati ai rossoblu.

L'attaccante, anche stamattina sulle colonne della "Stampa" aveva ribadito la possibilità del club di poter raggiungere la salvezza, ma nel corso della giornata è arrivata la notizia del suo addio al Chittolina.

La società maggiormente interessata pare essere il Pont Donnaz, in cerca di un sostituto dell'infortunato Lauria.