Calcio. Serie D, rimonta da urlo del Vado: da 0-3 a 4-3, Sestri Levante ko

VADO - SESTRI LEVANTE 4-3 - 11' Pane, 17' Scarlino, 28' Cirrincione; 44' (Rig.) e 19'st Sbarbati, 45'+3 Pedalino (Rig.), 12'st Bernardini

45'st +6 FINISCE QUI! Vado batte Sestri Levante 4-3.

45'st Cinque minuti di recupero.

44'st Un'occasione per parte in rapida sequenza, il risultato però non cambia. Sostituzione per il Vado: esce Boiga, entra A. Casazza.

43'st Palo di Marquez, Sestri Levante vicinissimo al 4-4. Luppi era ormai battuto.

41'st Cambio nel Vado: fuori Pedalino, dentro Alberto.

39'st Sestri Levante in gol ma a gioco fermo, l'arbitro aveva infatti fischiato in precedenza un fallo dell'attacco levantino.

37'st Il Sestri Levante reclama per un fallo di mano in area avversaria, ammonito Cirrincione per proteste. Nel frattempo fiori Scarlino, dentro Buffo.

36'st Ammonito Luppi per perdita di tempo.

30'st Ancora un tentativo da lontano da parte del Sestri Levante, questa volta con Pane, sfera alta sopra la traversa.

28'st Selvatico ci prova dalla distanza, pallone largo.

26'st Saccà vicinissimo al quinto gol, il suo tiro deviato finisce di un nulla fuori dal bersaglio. Poco dopo colpo di testa di Pedalino su azione d'angolo, pallone fuori.

20'st Doppia sostituzione per il Sestri Levante: fuori Cavalli e Marianelli, dentro Bianchi e Cuneo.

19'st SBARBATI, 4-3 VADO! Azione personale di pregevole fattura da parte del numero 7 che supera con un diagonale Salvalaggio e completa il ribaltone del team di Tarabotto.

17'st Ammonito Selvatico.

15'st Boiga tenta la soluzione personale, viene però stoppato in extremis dalla retroguardia ospite.

12'st BERNARDINI, IL PAREGGIO DEL VADO! Cross dalla destra di Saccà, batti e ribatti nel cuore dell'area levantina che si conclude con la deviazione vincente del numero 4 vadese.

7'st Ammonito Marianelli. Cambio nel Vado: esce Bacigalupo, entra Saccà.

6'st Azione pericolosa del Vado, si salva in angolo il Sestri Levante.

4'st Grande parata di Luppi su colpo di testa ravvicinato di Pane. Poco dopo ammonito Pedalino per proteste.

1'st Riprende il gioco a Vado: squadre in campo con gli stessi giocatori che hanno chiuso i primi 45 minuti.

---

45'+3 PEDALINO, 2-3! Vado che torna clamorosamente in partita. Arriva il fischio del direttore di gara, squadre che vanno al riposo.

45'+2 ANCORA RIGORE PER IL VADO!

44' SBARBATI, 1-3: trasformazione impeccabile del numero 7 di casa, il Vado accorcia le distanze.

43' CALCIO DI RIGORE PER IL VADO. Pasticcio difensivo della retroguardia levantina, con Salvalaggio che in uscita bassa tocca un attaccante avversario: per l'arbitro pochi dubbi.

41' Destro di Pedalino dal limite dell'area, sfera che si perde sul fondo.

37' Azione del Sestri che si chiude con un tiro alto di Selvatico, buona la trama sviluppata dagli uomini di Ruvo.

35' Tissone da lontanissimo, sfera direttamente sulla pista d'atletica intorno al campo. Vado che comunque comincia a farsi vedere più spesso nella metà campo avversaria.

33' Timida reazione dei padroni di casa, Bacigalupo conclude al volo ma lontano dalla porta di Salvalaggio.

28' TRIS SESTRI LEVANTE: Cirrincione appena entrato trova subito il gol, per il Vado è notte fonda.

27' Bonaventura deve lasciare il campo in seguito ai postumi del fallo subito poco fa, al suo posto dentro Cirrincione.

25' Intervento durissimo di Taddei ai danni di Bonaventura, il direttore di gara fischia il fallo ma senza estrarre un cartellino giallo che ci poteva stare.

17' SCARLINO, 2-0 SESTRI LEVANTE: acrobazia vincente del numero 10 di mister Rubo che sorprende l'estremo difensore del Vado. Raddoppio per i levantini e gara che si mette in netta salita per il team di Tarabotto.

13' Spunto interessante di Scarlino, conclusione però debole e facile preda di Luppi.

11' GOL DEL SESTRI LEVANTE: Pane raccoglie la conclusione a rete di un compagno e mette il pallone alle spalle di Luppi. Ospiti in vantaggio.

3' Subito Vado pericoloso con Sbarbati, Salvalaggio è attento e devia la conclusione del numero 7 vadese in corner.

1' Iniziato il match del "Chittolina": locali in completa tenuta bianca, ospiti in divisa rossoblu.