Calcio, Vado. Mercoledì in campo, alle 15:00 c'è il derby rossoblu con il Sestri Levante

Undici partite al traguardo per il Vado.

I margini per poter dire ancora la propria all'interno della lotta salvezza non sono ancora intaccati, ma per far sì che le ultime giornate possano contare qualcosa, i rossoblu di mister Tarabotto dovranno da qui ai prossimi quattro incontri cambiare necessariamente marcia.

Dopo Pont Donnaz e Caronnese si pone un nuovo ostacolo di prima fascia per Tissone e compagni la matricola Sestri Levante, capace però di intraprendere un percorso da incorniciare, complice l'attuale piazzamento in zona playoff.

Sul fronte formazione Tarabotto dovrebbe confermare a livello tattico il 3-5-2 visto domenica scorsa, seppur qualche variabile a livello di interpreti non è affatto da escludere.

le buone notizie potrebbero arrivare almeno dall'infermeria, dopo la partenza di Vignali, con Sbarbati e Saccà pronti a partire almeno dalla partita per uno spezzone di gara.

Dirigerà l'incontro Tomasi di Lecce, livescore e webcronaca dalle 15:00 su Svsport.it.