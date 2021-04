Pallanuoto: Brescia passa a Savona, Rari sconfitta 17-11

La Carige Rari Nantes Savona ha perso con l’A.N. Brescia, nella piscina “Zanelli” di Savona, l’incontro valevole per la 4^ giornata del Girone F dei Preliminary Round Scudetto del Campionato di Serie A 1 di Pallanuoto. 17 a 11 è stato il risultato finale della partita. L’Allenatore savonese, Alberto Angelini, commenta così la partita: “Il risultato è giusto. La differenza di valori tra noi e loro è questa. Dovremo lavorare ancora molto su alcuni aspetti tecnici, ma l’atteggiamento è quello giusto”.

Per disposizione del DPCM, la partita si è giocata a porte chiuse, quindi senza la presenza di pubblico.

La Rari tornerà in vasca, per la 5^ giornata di Campionato, venerdì 30 aprile, nella piscina “Caldarella” di Siracusa con il C.C. Ortigia. L’inizio dell’incontro è previsto per le ore 14,30.

Questo il tabellino della partita.

CARIGE R.N. SAVONA – A.N. BRESCIA 11 – 17

Parziali (3 – 4) (3 – 6) (2 – 4) (3 – 3)

TABELLINO

Formazioni

CARIGE R.N. SAVONA: Massaro, Patchaliev 1, Giovanetti, Vuskovic, Molina Rios 1, Rizzo, Caldieri, Bruni 2 (di cui 1 su rigore), Campopiano 3 (di cui 1 su rigore), Fondelli 1 (su rigore), Iocchi Gratta 3, Maricone, Da Rold.

Allenatore Alberto Angelini.

A.N. BRESCIA: Del Lungo, Dolce, Presciutti C. 2, Lazic 2, Jokovic 2, Nikolaidis 1, Renzuto Iodice, Cannella 3 (di cui 1 su rigore), Alesiani 4, Vlachopoulos, Balzarini, Gitto 2, Gianazza.

Allenatore Alessandro Bovo.

Arbitri: Attilio Paoletti di Roma e Stefano Scappini di Santa Marinella (RM).

Delegato Fin: Stefano Pinato di Genova.

Superiorità numeriche:

CARIGE R.N. SAVONA: 2 / 13 + 3 rigori realizzati.

A.N. BRESCIA: 7 / 9 + 2 rigori realizzati.

Note:

Spettatori: La partita si è giocata a porte chiuse.

Usciti per 3 falli: A 3,27” dalla fine del 3° tempo Cannella (Brescia); a 1’04” dalla fine del 3° tempo Iocchi Gratta (Savona); a 2’36” dalla fine del 4° tempo Dolce (Brescia).

A 3’22” dalla fine del primo tempo il Savona ha sostituito in porta Massaro con Da Rold.

A 2’08” dalla fine del quarto tempo il Brescia ha sostituito in porta Del Lungo con Gianazza.