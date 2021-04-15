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Calcio | 15 aprile 2021, 17:44

Calcio, Eccellenza. Le prime sanzioni del nuovo campionato. Due giocatori squalificati per una giornata

Poco da segnalare per le savonesi

Calcio, Eccellenza. Le prime sanzioni del nuovo campionato. Due giocatori squalificati per una giornata

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 11/ 4/2021 


PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

 

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (I INFR)

TEDESCHI ANDREA (FEZZANESE)

 

MASSAGGIATORI

AMMONIZIONE (II INFR)

LECQUIO MATTEO (CAIRESE)

 

MASSAGGIATORI

SQUALIFICA FINO AL 29/ 4/2021

LECQUIO MATTEO (CAIRESE)

 

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DONATO NICOLA (ATHLETIC CLUB ALBARO)

COLOMBO EMANUELE (CAIRESE)

 

CALCIATORI NON ESPULSI AMMONIZIONE (III INFR)

LEMBO GIOVANNI (ATHLETIC CLUB ALBARO)

BERTUCCELLI GIUSEPPE (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

 

AMMONIZIONE (II INFR)

GARGIULO JUAN PABLO (ALBENGA 1928)

DODERO MATTEO (ATHLETIC CLUB ALBARO)

FASSONE FEDERICO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

BAUDI ANDREA (FEZZANESE)

GAVINI LUCA (FEZZANESE)

CASANOVA ALESSANDRO (LIGORNA 1922)

ZUNINO ELIA (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

ANDREONI GIOVANNI (VARAZZE 1912 DON BOSCO)

 

AMMONIZIONE (I INFR)

BERRUTI DANIEL (ALBENGA 1928)

PANDIMIGLIO LUCA (ATHLETIC CLUB ALBARO)

TRABACCA ALESSANDRO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

ANSALDO FABIO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

STEFANZL ROMAN JAVIER (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

CECCHETTI LUCA (FEZZANESE)

DE MARTINO DANIELE (FEZZANESE)

MAGLIONE GIANMARIA (FEZZANESE)

TERMINELLO ALESSANDRO (FEZZANESE)

MAIANO LUCA (FINALE)

ODASSO TOMMASO (FINALE)

TRIPOLI PIETRO (LIGORNA 1922)

BALDASSARE ANDREA (RIVASAMBA H.C.A.)

PIU NICCOLO (VARAZZE 1912 DON BOSCO) 

redazione

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