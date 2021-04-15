Calcio, Eccellenza. Le prime sanzioni del nuovo campionato. Due giocatori squalificati per una giornata

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA
GARE DEL 11/ 4/2021
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
DIRIGENTI
AMMONIZIONE (I INFR)
TEDESCHI ANDREA (FEZZANESE)
MASSAGGIATORI
AMMONIZIONE (II INFR)
LECQUIO MATTEO (CAIRESE)
MASSAGGIATORI
SQUALIFICA FINO AL 29/ 4/2021
LECQUIO MATTEO (CAIRESE)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
DONATO NICOLA (ATHLETIC CLUB ALBARO)
COLOMBO EMANUELE (CAIRESE)
CALCIATORI NON ESPULSI AMMONIZIONE (III INFR)
LEMBO GIOVANNI (ATHLETIC CLUB ALBARO)
BERTUCCELLI GIUSEPPE (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)
AMMONIZIONE (II INFR)
GARGIULO JUAN PABLO (ALBENGA 1928)
DODERO MATTEO (ATHLETIC CLUB ALBARO)
FASSONE FEDERICO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
BAUDI ANDREA (FEZZANESE)
GAVINI LUCA (FEZZANESE)
CASANOVA ALESSANDRO (LIGORNA 1922)
ZUNINO ELIA (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)
ANDREONI GIOVANNI (VARAZZE 1912 DON BOSCO)
AMMONIZIONE (I INFR)
BERRUTI DANIEL (ALBENGA 1928)
PANDIMIGLIO LUCA (ATHLETIC CLUB ALBARO)
TRABACCA ALESSANDRO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
ANSALDO FABIO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)
STEFANZL ROMAN JAVIER (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)
CECCHETTI LUCA (FEZZANESE)
DE MARTINO DANIELE (FEZZANESE)
MAGLIONE GIANMARIA (FEZZANESE)
TERMINELLO ALESSANDRO (FEZZANESE)
MAIANO LUCA (FINALE)
ODASSO TOMMASO (FINALE)
TRIPOLI PIETRO (LIGORNA 1922)
BALDASSARE ANDREA (RIVASAMBA H.C.A.)
PIU NICCOLO (VARAZZE 1912 DON BOSCO)