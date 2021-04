Calcio giovanile, Oneglia: arrivano Caligaris e Lucido per l'allenamento odierno

Continua l’affiliazione con il Genoa Accademy per l’A.S.D. Oneglia Calcio.

Giovedì 15 Aprile grande appuntamento a Pontedassio per allenamento con l’arrivo dei mister del Genoa di grandissima esperienza e competenza.

Una preziosa esperienza per tutti i nostri ragazzi e non solo.

Condurranno l’allenamento per le leve 2010-2011-2012 i mister Armando Caligaris e Franco Lucido.

Chi sono gli istruttori che condurranno l’allenamento:





Armando Caligaris

Laureato in Scienze Motorie, preparatore Atletico Professionista FIGC e FIP e psicomotricista funzionale. Armando ha iniziato il suo percorso nelle Scienze Motorie per passione, frequentando numerosi campi da tennis, per poi trasferire la sua passione nella parte più attiva dello sport investendo in un proprio percorso di formazione, in modo tale da poter essere di aiuto alle nuove generazioni. Oggi Armando ha pubblicato libri di grande successo, come “Metodo Griglia Innovazione nell’Educazione Fisica” per cui presenta con ATS anche il corso di formazione ,Relatore corsi Uefa (Metologia), da 9 anni ricopre il ruolo di responsabile dell’area motoria nella Cantera del Grifone.







Franco Lucido

Attuale responsabile tecnico per le società affiliate Genoa Soccer Academy, curatore della parte tecnica con schede dedicate del sito ufficiale GSA, osservatore. Già allenatore e collaboratore dal 2005 delle categorie Pulcini, Esordienti, Giovanissimi e Allievi del settore giovanile.