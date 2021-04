Calcio dilettantistico. Varata la nuova Consulta, al suo interno anche Roberto Abbaldo e Bertrand Viti

E' stata confermata nelle scorse ore la composizione della Consulta del Comitato Regionale Liguria.

L'organismo, in appoggio al CR, ha infatti il compito di supportare il Comitato nello studio, consulenza e la conseguente elaborazione di soluzioni, riguardanti l'attività di quest'ultimo.

A coordinare la consulta è stato eletto Sergio Morelli del Little Club James, anche se non mancano i rappresentanti della nostra provincia, come Roberto Abbaldo, direttore generale dell'Olimpia Carcaree e Bertrand Viti, presidente della Veloce.

La composizione completa:

Coordinatore: Sergio MORELLI Little Club James Promozione

Componenti: Roberto ABBALDO Olimpia Carcarese 1 Categoria/SGS

Mario ABBATUCCOLO Rapallo R.1914 Rivarolese Eccellenza

Andrea ARCELLONI Vecchio Castagna Quarto 2 Categoria

Matteo BENNATI Borgo Incrociati 2 Categoria

Stefano LUCCHI Tarros Sarzanese Srl Promozione/SGS

Ermano NOCE Calvarese 1923 1 Categoria

Giuseppe PELLEGRITI Football Club Bogliasco Promozione/SGS

Dima SALVATERRA Vallecrosia Academy APS SGS

Luca SPANDRE Golfo Dianese 1923 Promozione

Pietro TEGLIA Vallescrivia 2018 Promozione/SGS

Marco VACCA Football Genova Calcio Eccellenza/SGS

Bertrand VITI Veloce 1910 Promozione