Calciomercato. La Fezzanese puntella la difesa, torna Alessandro Angelotti

Il comunicato ufficiale:

L'U.s.d. Fezzanese è lieta di comunicare la conclusione della trattativa per l'acquisto di Angelotti, classe 1989. Alessandro ha già vestito la maglia dei verdi in Serie D; difensore duttile può disimpegnarsi sia da esterno di fascia sinistra sia da centrale. In carriera ha militato in Serie C con le maglie di Casale, Gavorrano e Pavia mentre in Serie D con Voghera, Casale, Seregno, Sporting Recco, Sestri Levante e Massese. Attualmente militava nel Sericciolo in Toscana.

L’USD Fezzanese, nel ringraziare il Sericciolo per la buona riuscita della trattativa, porge un grosso in bocca al lupo ad Alessandra per la sua prossima stagione in verde.