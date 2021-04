Motori. Il mondo del rally piange l'ex pilota Guido Del Prete

Varazze e il mondo sportivo, in particolare quello dei rally, piangono la scomparsa, all'età di 71 anni, di Guido Del Prete.

Gli appassionati di motori lo ricordano come uno dei migliori piloti liguri, con un palmares di vittorie e piazzamenti conquistati nel corso di una carriera iniziata negli anni '70 che lo ha visto protagonista di numerose corse, anche di caratura internazionale, sia come navigatore che come pilota. Rally di Gran Bretagna, Rally di Montecarlo (due volte), Rally di Sanremo (ben 10 volte) sono solo alcune delle principali gare a cui ha preso parte, testimonianze di un talento indiscusso.