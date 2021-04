Fijlkam: Plebiscito per Filippo Faranda, il dirigente savonese resta al vertice del Comitato Ligure

Si sono svolte, presso il Palazzetto dello Sport di Quiliano, le elezioni per il quadriennio olimpico 2021 – 2024 del presidente del Comitato Regionale FIJLKAM e per i vice presidenti dei settori Judo, Lotta e Karate. Ovviamente sono stati adottati rigorosi Protocolli di sicurezza Anti-Covid per garantire la tutela di tutti i partecipanti. All’Assemblea ha partecipato anche, in rappresentanza della FIJLKAM (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali) Giovanni Morsiani , Presidente Vicario FIJLKAM e di fatto n° 2 della Federazione a dimostrazione dell’importanza anche a livello nazionale di tali elezioni. Erano anche presenti il Presidente del Coni Liguria, Antonio Micillo e il Delegato Coni della Provincia di Savona, Roberto Pizzorno.

Le elezioni hanno avuto i seguenti risultati:

Presidente Comitato Regionale FIJLKAM Liguria: Filippo Faranda – riconfermato

Vice Presidente del Settore Judo: Andrea Revelli

Vice Presidente del Settore Lotta: Laura Gueli – riconfermata

Vice Presidente del Settore Karate: Emiliano Antonio Marchi

Il savonese Filippo Faranda è stato eletto a grande maggioranza, con 112 voti (su 114), Presidente del Comitato Regionale FIJLKAM, la Federazione Judo, Lotta, Karate e Arti Marziali. Faranda, Maestro di Judo Cintura Nera V° Dan, è stato confermato come numero 1 della FIJLKAM Liguria con un consenso superiore al 98%. E’ stato presidente della società ASD Sharin Judo per 9 anni. Si è laureato in biologia, indirizzo Biochimico, all’Università di Genova con 110/110 e lode. Ha avuto esperienze importanti nel settore lavorativo avendo collaborato con R&D (ricerca e sviluppo) 3M Company . E’ stato Manager HSE (Health, Safety and Environment) multinazionale (Kodak), e responsabile Emerging Markets. Ha lavorato negli USA e quattro anni in Francia. Attualmente ricopre l’incarico di Manager Multinazionale EHS responsabile Europa, Africa, Medio Oriente, India e Worldwide Chemical Compliance. Parla correntemente inglese e francese. Nel 2018 ha ricevuto la benemerenza sportiva della Stella di Bronzo del Coni.

Andrea Revelli ha prevalso nella sfida genovese con Danilo Buzzi (48 a 10) ed è stato eletto Vice Presidente del Settore Judo. Revelli, alla sua prima elezione, è laureato in storia contemporanea, ha un master in coordinamento delle professioni infermieristiche , coordinatore infermieristico presso il blocco operatorio ostetricia e ginecologia dell'ospedale Villa scassi di Genova. Atleta tesserato per la FIJLKAM dal 1977, cintura nera 3° Dan, Direttore Tecnico del Budo Semmon Gakko di Genova dal 2000 con la quale ha raggiunto 40 medaglie in campo nazionale e 4 in campo internazionale. Delegato Provinciale FIJLKAM di Genova nell'ultimo quadriennio.

La savonese Laura Gueli è stata eletta all’unanimità vice presidente per il settore Lotta. E’ alla sua seconda elezione confermando le sue qualità manageriali ed il consenso unanime nella guida del Settore Lotta del Comitato Regionale della FIJLKAM. Gueli, commercialista, ha iniziato a frequentare il mondo dello sport seguendo i suoi figli che praticano lotta greco romana. Nel quadriennio 2013 – 2016, è stata nominata membro della consulta del Comitato per il settore Lotta, mentre dal 2015 si occupa dell’amministrazione contabile del Comitato.