Quattro punti in due partite e l'entusiasmo ai massimi dopo i tre punti raccolti con il Campomorone: la Cairese si prepara al prossimo doppio appuntamento contro Pietra Ligure e Albenga per avvicinare l'obiettivo qualificazione.

Mister Mario Benzi percepisce come la strada intrapresa sia quella corretta, seppur non sia tutto così scontato in una stagione atipica come quella in corso.