Vela: Optimist in acqua al largo di Diano Marina per il Trofeo Primavera

Si è svolto il 17 e 18 aprile, nelle acque del golfo di Diano Marina, il Meeting Nazionale Optimist – Trofeo Primavera. Molti i circoli che hanno preso parte all’evento, per un totale di 41 iscritti. I giovani atleti si sono sfidati in 5 combattute prove che hanno visto il podio assegnato interamente allo Yacht Club de Monaco, con un ottimo quarto piazzamento dell’atleta del Club del Mare di Diano Marina Ludovica Fortin Nan.

La regata ha visto il primo giorno un vento di tramontana piuttosto teso, con onde formate, che non ha scoraggiato i piccoli velisti ma anzi ha permesso al Comitato di Regata, presieduto da Fulvio Parodi, di far disputare tutte e tre le prove in programma. La domenica condizioni più altalenanti hanno permesso di portare a termine due prove, mentre la terza è stata annullata poco dopo la partenza per un calo quasi totale del vento.

Un ringraziamento va al Comune di Diano Marina per il patrocinio e la disponibilità, alla G.M. per gli spazi concessi in uso e alla Guardia Costiera per il costante lavoro di vigilanza e supporto; un ultimo ringraziamento, ma non meno importante, a tutti i volontari e ai giudici di regata, Fulvio Parodi, Giuseppe Tezel, Alessandra Barberis, Andrea Arasio, Alberto Mellano e Andrea Norzi.

Prossimo appuntamento al Club del Mare con la regata nazionale RS Feva il 2 e 3 ottobre.