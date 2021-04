Perché sia Lautaro Martinez che l'Inter stanno valutando un nuovo contratto?

Lautaro Javier Martínez è nato il 22 agosto 1997 nella città sud-occidentale di Buenos Aires, Bahía Blanca. È un calciatore professionista che gioca come attaccante per il club italiano Inter e la squadra nazionale argentina. Ha fatto il suo debutto nel 2015 nel Racing Club Argentina, dove ha trascorso quattro stagioni e ha rappresentato il club in campionato e Copa Libertadores, segnando 27 gol in 60 presenze prima di andare all'Inter nel 2018.

Martínez è entrato ufficialmente nell'Inter il 4 luglio 2018 per una cifra dichiarata di 22,7 milioni di euro e ha firmato un contratto quinquennale con il club, cosa che ha fatto schizzare le sue quote nel mercato del calcio italiano. Ha esordito e ha segnato, in un’amichevole vinta 3-0, contro il club svizzero Lugano. Ha segnato invece il suo primo gol in campionato contro il Cagliari a San Siro il 29 settembre.

Dopo una stagione impressionante all'Inter, dove ha segnato 16 gol in 31 presenze in tutte le competizioni, il 23enne è stato chiamato a sostituire Luis Suarez nel Barcellona. La clausola rescissoria da 111 milioni di euro di Lautaro è un punto chiave nel confronto tra l'Inter e il suo entourage.

Si dice che l'argentino abbia fatto del Camp Nou la sua destinazione preferita quest'estate, e si dice che i giganti catalani da questo siano stati spinti ad inseguire l'attaccante. Il Barcellona avrebbe quindi poi cercato di fare un patto con il nazionale argentino. I colossi catalani devono ora provare a negoziare un accordo di rimborso con l'Inter, che è consapevole anche dell'interesse per il giocatore da parte di altre squadre come Real Madrid, Chelsea, Manchester United e Manchester City.

Martinez è stato in ottima forma per la squadra di Antonio Conte durante la stagione 2019-20, e i suoi gol sono stati decisivi per la squadra la scorsa stagione, poiché l'attaccante ha segnato in tutte le competizioni e ha formato un formidabile duo con Romelu Lukaku. L'Inter ha concluso la stagione 2019-20 a un solo punto dalla Juventus che ha vinto lo scudetto ed è stata battuta anche nella finale di Europa League.

Alla fine l'Inter ha trovato un compromesso con Lautaro Martinez, mentre i club hanno inseguito il giocatore nel tentativo di fargli firmare un contratto. Da due anni l'Inter è praticamente alle prese con le voci della stampa italiana, spagnola e inglese sul futuro di Lautaro.

Con il curriculum di Martinez, infatti, l'Inter non ha mai smesso di credere nell'attaccante e ha iniziato a lavorare a un nuovo contratto per lui. Gli agenti di Lautaro hanno visitato i nerazzurri nei loro uffici di Milano più volte nel tentativo di portare lo stipendio dell'attaccante a 4 milioni di euro l'anno, più i bonus.

Se tutto va bene, il contratto verrà firmato a novembre e durerà fino a giugno 2025. Tuttavia, il quotidiano milanese dice che non andrà tutto liscio, visto che nella cerchia di Lautaro sanno cosa ha offerto il Barcellona e quanto potrebbe davvero vincere l'argentino.

Alla fine, sembra che Lautaro abbia ascoltato anche le parole dei suoi connazionali e vecchie leggende dell'Inter come Javier Zanetti, Esteban Cambiasso e Hernan Crespo. Vale a dire che si è rivolto ai nerazzurri per restare e continuare a giocare a calcio allo Stadio Giuseppe Meazza.

Il contratto argentino è ancora in vigore fino a giugno 2023. Il contratto prevede il pagamento di 1.500.000 euro senza alcun bonus, cifra molto inferiore al suo valore effettivo. Come citato, per lui è stato preparato uno stipendio di almeno 7 milioni di euro, il che significa che sarà tra i giocatori più pagati, se non il più pagato, della squadra come Romelu Lukaku e Alexis Sanchez. E questo vale più di 12 milioni di euro all'anno, l'importo che il gigante catalano gli ha promesso per farlo giocare al Camp Nou.