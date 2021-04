La società ASD Pro Savona calcio,nella persona del presidente Enzo Grenno e dell’intera dirigenza porge le più sentite condoglianze alla famiglia di Urano Navarrini, ex giocatore del Savona.

Militò nei biancoblù dal 1966 al 1968, in prestito dal Milan: per lui 26 presenze e 4 reti ed è ricordato dai tifosi come "Benigni", il secondo cognome assunto da parte della madre.