Calcio, Serie D. Il numero delle retrocessioni potrebbe essere drasticamente ridotto, il Vado spettatore interessato

La scorsa settimana la Lega Nazionale Dilettanti ha messo nero su bianco il format per i playoff di Serie D, ma, per quanto concerne le dinamiche relative alle retrocessioni in Eccellenza. ancora tutto tace dagli uffici romani.

A otto giornate al termine del campionato (al lordo dei recuperi), il nuovo riassetto non dovrebbe tardare molto, anche per dare certezze alle società nel pieno del rush finale.

Ciò che appare molto probabile, se non certo, è il taglio delle retrocessioni, conseguente al ridotto numero di squadre che saliranno dai vari gironi regionali di Eccellenza.

Secondo gli ultimi rumors dovrebbero essere solo due le società ad abbandonare la quarta serie, seppur debbano essere definite le modalità.

Con due retrocessioni dirette il Vado, ad oggi, sarebbe addirittura salvo, anche se si sta facendo largo la possibilità di una sola retrocessione secca, unita alla disputa dei playout. Gli spareggi potrebbero essere i canonici, con eliminazioni dirette dalla penultima alla quintultima classificata, oppure più ristretti, con solo la penultima e la terzultima chiamate a giocarsi la permanenza in D in una sfida da dentro o fuori.

Le opzioni sul tavolo sono sostanzialmente queste, non resta che attendere l'ufficialità da parte della LND.