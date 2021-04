Calcio, Serie D: si complica ulteriormente la posizione del Fossano, comminato un punto di penalizzazione (LA NUOVA CLASSIFICA)

E' arrivata negli scorsi giorni l'attesa decisione da parte del Tribunale Federale in merito al "caso D'Orazio". Il Fossano è stato condannato con un punto di penalizzazione e un'ammenda da 500 euro.

Quattro medi di inibizione sono stati invece inflitti a Gianfranco Bessone.

Il dispositivo:

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, all’esito della Camera di consiglio, accoglie il deferimento e, per l’effetto, irroga le seguenti sanzioni: - per il sig. Gianfranco Bessone, mesi 4 (quattro) di inibizione; - per la società Fossano Calcio SSD arl, punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva, oltre all’ammenda di euro 500,00 (cinquecento/00). Così deciso nella Camera di consiglio del 12 aprile 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

La nuova classifica: