Pattinatggio: la Fratellanza Zinolese torna con 12 medaglie dai Campionati Regionali FISR

Sabato 17 e domenica 18 aprile si è svolto a Cairo Montenotte la prima fase del Campionato Regionale FISR, nella quale gli atleti della A.S.D. Fratellanza Zinolese si sono cimentanti nelle specialità degli obbligatori e della solo dance.

Da queste due giornate di gare sono arrivati ottimi risultati. Nella specialità di obbligatori ottengono il titolo di Campionesse Regionali FISR: Carlotta Cattardico (Giovanissimi B), Greta Cameirana (Esordienti A), Rachele Del Bene (Allievi A), Aurora Nicole Di Franco (Allievi Reg. B), Ilenia Damele (Divisione Naz. A); argento invece per: Barbara Pileri (Esordienti A), Irene Padovani (Allievi reg. B); bronzo per: Rebecca Manfrino (Giovanissimi A) e un buon piazzamento per Maya Severini 4° classificata nella categoria Divisione Nazionale A.

Nella specialità della solo dance “le danzerine” della A.S.D. Fratellanza Zinolese hanno dimostrato grinta e determinazione, anche se alcune di loro praticano da pochissimo tempo questa disciplina:

Carlotta Cattardico e Rebecca Manfrino si aggiudicano rispettivamente il 1° e 2° posto nella categoria Giovanissimi Divisione Internazionale; Rachele Del Bene si laurea Vice Campionessa Regionale FISR nella categoria Allievi Divisione Internazionale; Aurora Nicole Di Franco ottiene la medaglia d’oro nella categoria Allievi Divisione Nazionale e Ilenia Damele che dopo essere passata in finale, si classifica 7°. Tutte le danzerine si sono aggiudicate il passaggio al Trofeo delle Regioni o al Campionato Nazionale FISR.