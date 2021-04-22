Giudice Sportivo, Eccellenza: Tre turni per Basso, uno per Piacentini

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA
GARE DEL 18/ 4/2021
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
ALLENATORI
AMMONIZIONE (I INFR)
FASANO GIANLUCA (FEZZANESE)
CESARETTI DAVID (RIVASAMBA H.C.A.)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
BASSO ALESSANDRO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)
In reazione ad un fallo subito arrecava un calcio sulla coscia dell'avversario senza la contesa del pallone.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
PIACENTINI RICCARDO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (III INFR)
GARGIULO JUAN PABLO (ALBENGA 1928)
GAVINI LUCA (FEZZANESE)
RANASINGHE SAMUELE (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)
ZUNINO ELIA (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)
AMMONIZIONE (II INFR)
NAPELLO MARCO (ANGELO BAIARDO)
OLIVIERO FABIO (ANGELO BAIARDO)
MORETTI FABIO (CAIRESE)
GALLUCCIO DANIELE (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
MORA MATTIA (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
TIVEGNA ERIC (FEZZANESE)
PITTALUGA FILIPPO (LIGORNA 1922)
TRIPOLI PIETRO (LIGORNA 1922)
PRAINO ERRI (PIETRA LIGURE 1956)
PANEPINTO FABIO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)
PERRONE MARCO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)
IVALDI GIOVANNI (RIVASAMBA H.C.A.)
AMMONIZIONE (I INFR)
BRIGNONE FRANCESCO (ALBENGA 1928)
COSTANTINI NICHOLAS (ALBENGA 1928)
GRAZIANI THOMAS (ALBENGA 1928)
FERRARIO GIANLUCA (ANGELO BAIARDO)
GATTIGLIA MATTEO (ANGELO BAIARDO)
MERIALDO FEDERICO (ANGELO BAIARDO)
DAMONTE ALESSANDRO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
BAZZURRO RICCARDO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)
VERARDO LUCA (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
BRUSACA FEDERICO (LIGORNA 1922)
CHIARABINI MIRKO (LIGORNA 1922)
BASSO THOMAS (PIETRA LIGURE 1956)
CAPUTO DIEGO (PIETRA LIGURE 1956)
FARINAZZO MATTIA (PIETRA LIGURE 1956)
LATIN MATTEO (RIVASAMBA H.C.A.)