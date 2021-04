Ciclismo: Monzillo - Fazzone, ecco i dominatori della Granfondo di Diano Marina

Una bella giornata primaverile, domenica scorsa, ha accolto gli oltre 300 partenti degli oltre 400 iscritti, che hanno preso il via della 2a edizione della Granfondo Città di Diano Marina, valevole come prova del Trofeo Loabikers e come prova di campionato nazionale ACSI.

Una partecipazione proveniente da tutta Italia, come dimostra la vittoria di Onofrio Monzillo, ciclista della Autoricambi Marrone, società salernitana.

La corsa parte sulle rampe della prima salita quando il ciclista campano si lancia in fuga, alla cui ruota si aggancia il cuneese Mattia Magnaldi. Dietro di loro si scatenano i migliori, che si lanciano all'inseguimento del duo. Il passo del campano è troppo anche per il piemontese, che è costretto a lasciarlo andare, facendosi riassorbire dagli inseguitori. La storia della corsa temina così, con Monzillo che mantiene la leadership sino all'arrivo passando il traguardo a braccia alzate e in solitaria. Nelle retrovie la corsa si anima un po' di più, ma senza epiloghi significativi, tanto da portare un gruppetto di sei elementi in volata. Il più veloce è il toscano Federico Pozzetto, che si assegna così la seconda piazza ai danni di Davide Covolo.

Tra le donne è la torinese Ylenia Fazzone, con i colori della Rodman Azimut Squadra Corse, a prendere in mano le redini della gara. Alle sue spalle una coriacea Chiara Turchi, che l'ha messa nel mirino lungo la salita del Ginestro, ma senza riuscire a giungere al contatto. Anzi, andata in crisi, dalle retrovie viene sopravvanzata dalla piacentina Mara Manfredi e dalla sua compagna di squadra, la novarese Sabrina De Marchi.

Tra le società la vittoria per partecipazione è andata alla società torinese Rodman Azimut Squadra Corse, che è salita sul gradino più alto del podio affiancata dalla ciuneese Gs Passatore e dalla savonese Bicistore Cycling Team.

Il prossimo appuntamento con il Trofeo Loabikers è fissato per domenica 16 maggio a Ceriale (Sv), con la granfondo El Diablo, dedicata al campione Claudio Chiappucci, sempre presente nelle gare del GS Loabikers.

Maggiori dettagli sulla manifestazione si trovano nella pagina Internet di riferimento.

CLASSIFICHE

MASCHILE



1. Onofrio Monzillo (Asd Autoricambi Marrone); 02:48:15.54

2. Federico Pozzetto (Dipa Falasca); 02:49:56.85

3. Davide Covolo (Asd Pedale Elettrico); 02:49:56.85

4. Paolo Castelnovo (Asd Team Mp Filtri); 02:49:56.86

5. Mattia Magnaldi (Om.Cc); 02:49:57.10

6. Marco Provera (Uisp Verbano-Cusio); 02:49:58.10

7. Luca Vergallito (Om.Cc Ssd Arl); 02:49:58.11

8. Stefano Bonanomi (Asd Team Mp Filtri); 02:52:10.36

9. Francesco Figini (Asd Pool Cantu' 1999); 02:53:16.55

10. Dario Giuseppe Basile (Vigor Redmount - Freedom To Ride); 02:53:16.87





FEMMINILE

1. Ylenia Fazzone (Asd Rodman Azimut Squadra Corse); 03:15:37.92

2. Mara Manfredi (Vivi - Mydoping); 03:17:20.92

3. Sabrina De Marchi (Vivi - Mydoping); 03:18:47.18

4. Giulia Portaluri (Asd Rodman Azimut Squadra Corse); 03:20:55.19

5. Chiara Turchi (Ciclo Team San Ginese); 03:20:55.62

6. Monica Cuel (Sartoria Ciclistica - Faema); 03:27:28.95

7. Veronica Pardini (Team De Rosa Santini); 03:31:48.97

8. Silvia Visaggi (Om.Cc Ssd Arl); 03:33:26.46

9. Erika Brunetto (Zena Bike Asd); 03:39:10.65

10. Graziana Antoci (Asd Gc 95 Novara); 03:43:06.24

SOCIETA'

Rodman Azimut Squadra Corse Gs Passatore Bicistore Cycling Team

PROSSIME TAPPE TROFEO LOABIKERS 2021



18 aprile: Granfondo Diano Marina – Diano Marina (Im)

16 maggio: Granfondo El Diablo – Ceriale (Sv)

12 settembre: Granfondo Andora – Andora (Sv)

26 settembre: Granfondo Albisola – Albisola (Sv)

10 ottobre: Pietra Ligure Cycling Marathon – Pietra Ligure (Sv)