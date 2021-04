Calcio, Eccellenza: slitta l'orario di partenza della quinta giornata, il turno infrasettimanale si giocherà alle 18:00

La quinta giornata di campionato sarà davvero particolare in Eccellenza, non solo perchè si giocherà in infrasettimanale, di mercoledì, ma anche per l'orario particolarmente atipico.

Per favorire i giocatori che contemporaneamente lavorano, il fischio d'inizio degli incontri è stato fissato alle ore 18:00, rispetto al canonico orario delle 16:00.

Non è però escluso che alcuni club possano richiedere un'ulteriore spostamento in serata, previa autorizzazione del Comitato Regionale Ligure.

Gli incontri in programma:

Albenga - Varazze

Campomorone - Genova Calcio

Pietra Ligure - Finale

Angelo Baiardo - Athletic Club

Ligorna - Sestrese

Rapallo Rivarolese - Rivasamba