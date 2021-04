Calcio. Dal doppio tesseramento al nuovo format dell'Eccellenza, tante novità per Fabio Vicinanza: "Momento di transizione, ma siamo pronti alle future sfide"

I contraccolpi della pandemia sulle società e sui tesserati sono ormai noti a tutti, ma anche la classe arbitrale ha dovuto fare i conti con il lungo stop, che ha coinvolto i campionati dilettantistici.

La macchina, sta però mano a mano ripartendo con i primi incontri disputati, motivo utile per fare il punto con il presidente dell'AIA Liguria, Fabio Vicinanza.

Presidente, partiamo dall'ultimissima novità, quella relativa al doppio tesseramento fino ai 17 anni.

"Da parte dell'AIA abbiamo accolto questa possibilità come un'innovazione importante. Tanti ragazzi avranno la possibilità di sperimentare un ruolo nuovo, conoscere il regolamento e provare un'attività diversa. Il calcio italiano avrà nelle future classi arbitrali un arricchimento sulle competenze di base, tecniche e tattiche.

Io stesso ho giocato fino a 22 anni e ciò mi aiutato in maniera davvero rilevante nel comprendere le dinamiche in campo, ma anche nel rapporto psicologico con allenatori, dirigenti e giocatori".

Guardando al presente, si è tornato in campo in Eccellenza con una serie di designazioni particolari. Tante gare sono infatti dirette da arbitri provenienti da fuori regione: è l'ultima cernita per le possibili promozioni in Can D?

"No, perchè sia le promozioni che le dismissioni, a causa della pandemia, per quest'anno saranno bloccate. L'alto numero di direttori da fuori regione è causato da un input a livello nazionale. C'è l'obbligo di avere il 30% delle partite dirette da fischietti non liguri, mentre il restante 70% resta competenza dell'AIA Regionale".

Come sono andate queste prime giornate? Anche per voi è stato un piccolo salto nel buio.

"A livello atletico i direttori di gara hanno potuto allenarsi solo individualmente, mentre abbiamo tenuto alto il livello dell'attenzione con numerosi eventi online formativi. Detto questo è evidente che anche per la classe arbitrale sia un momento di autentica transizione. Valutare gli organici rinnovati delle squadre e le loro relative ambizioni, anche grazie al lavoro di voi organi di stampa, ci è d'aiuto per calibrare i profili adatti ad ogni partita. In fin dei conti, però, resta sempre la meravigliosa imprevedibilità di questo sport, acuita dai tanti fattori esterni che ci stanno condizionando. Speriamo che questa parentesi si chiuda al più presto per tornare poi a pieno regime sul rettangolo verde".