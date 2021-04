La nota gialloblu:

Purtroppo è arrivata in mattinata la notizia della scomparsa di Antonietta mamma di Giorgio Odenato dirigente ed ex portiere di U. S. Letimbro oltre che nonna di Mattia "Pocho" uno dei giocatori con maggiore anzianità fra i gialloblù. La Società a nome di tutti i suoi tesserati si stringe intorno alla Famiglia Odenato in questo momento di grande dolore.