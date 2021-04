Calcio, Serie D: ricomincia la rincorsa ai recuperi, alle 15:00 apre la Sanremese in casa del Derthona

Programma breve ma particolarmente intenso per le due squadre ponentine che nel corso dei prossimi giorni inizieranno ad approcciare parte dei propri recuperi.

Oggi infatti toccherà alla Sanremese scendere in campo, mentre domani sarà il turno dell'Imperia. Per rivedere il Vado, invece, bisognerà attendere mercoledì, quando i rossoblu di Tarabotto riceveranno al Chittolina il Varese.

Come detto, a battezzare il week end saranno i matuziani , in casa del Derthona. A livello di formazione, oltre all'ormai folto elenco dei lungodegenti, andranno ad aggiungersi la squalifica di Bregliano (favorito per la sostituzione Castaldo) e Vita, con possibili novità tra mediana e fronte offensivo.