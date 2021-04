Calcio. Eccellenza, il Finale concede il bis! Un colpo di testa di Pare piega la Genova Calcio, giallorossi a punteggio pieno

GENOVA CALCIO - FINALE 0-1 (45' Pare)

GAME OVER AL "FERRANDO"! HA VINTO IL FINALE 1-0, DECISIVA LA RETE DI PARE A FINE PRIMO TEMPO. I giallorossi restano a punteggio pieno (due successi in due gare), per la Genova Calcio è il primo ko del campionato

92' ammoniti Pare e Riggio per reciproche scorrettezze, si avvicina il triplice fischio finale

91' angolo per il Finale, guadagna secondi preziosissimi la squadra di Buttu

90' quattro minuti di recupero

85' fasi finali combattutissime, padroni di casa che continuano a spingere, Finale che prova a pungere in contropiede

72' Ferrara salva sulla linea un colpo di testa di Morando che aveva scavalcato Porta, ora la Genova Calcio preme, seppur in maniera abbastanza disordinata, alla ricerca del pari

70' nel Finale in campo Tobia al posto di A. De Benedetti, mentre Maisano richiama in panchina Meazzi inserendo Piccareta

63' Provenzano si divora letteralmente l'1-1: Verardo mette in mezzo un pallone invitante sul quale la difesa giallorossa va a vuoto, ma l'attaccante genovese, solo a tu per tu con Porta, spedisce clamorosamente sull'esterno della rete.

62' ammonito Ferrara, secondo giallo della gara

61' Meazzi liberato al tiro da un gran colpo di tacco di Morando, sinistro del numero tredici biancorosso che si perde abbondantemente alto

53' è un Finale davvero ben messo in campo che sta contenendo al meglio le iniziative della Genova Calcio. Maisano si gioca la carta Morando, esce Vallerga

49' Capotos di testa non impatta bene di testa la sfera sul corner battuto da Cusato, nessun pericolo per Porta

47' episodio dubbio in area giallorossa: toccato duro Cusato, ma per il direttore di gara è tutto regolare. Si arrabbia in panchina Maisano

46' si ricomincia! Maisano inserisce Nelli al posto di Volpe

SECONDO TEMPO

Finisce il primo tempo al "Ferrando": conduce 1-0 la squadra di Buttu, in rete proprio allo scadere di frazione con Pare. Proteste da parte dei genovesi per una spinta ai danni di un giocatore sugli sviluppi del corner che ha portato al gol.

45' IL VANTAGGIO DEL FINALE! Sugli sviluppi di un corner battuto dalla destra arriva il colpo di testa vincente di Pare! 1-0 per i giallorossi

44' ancora pericoloso il Finale sulla sinistra, cross basso del solito Ferrara deviato con la punta delle dita da Dondero

42' primo giallo del match per Odasso, trattenuto per la maglia Volpe

37' fermato in fuorigioco Vallerga dopo una precisa verticalizzazione di Riggio, timide proteste da parte dei padroni di casa

35' Maisano costretto al primo cambio: fuori Cappannelli per infortunio, al suo posto Meazzi

28' bella azione tutta di prima da parte dei giallorossi, sinistro dal limite di Odasso parato a terra da Dondero. Meglio la squadra di Buttu in questi minuti, Genova Calcio che fatica invece a creare azioni degne di nota

22' pallone sul secondo palo dove F. De Benedetti non riesce a coordinarsi per battere a rete e l'occasione sfuma

21' Ferrara approfitta di un rilancio sbagliato di Dondero, si incunea in area di rigore e guadagna un tiro dalla bandierina, il primo del match a favore del Finale

16' gran botta di Cappannelli con il destro, potenza ma non precisione nel tentativo del numero otto biancorosso e il pallone termina sul fondo

15' fallo di mano di Pare al limite dell'area di rigore, punizione interessante a favore della Genova Calcio

9' Lobascio di prima intenzione sul corner basso battuto da Cappannelli, Porta controlla la sfera a terra senza problemi.

6' squadre che si studiano in queste prime battute, Buttu subito in piedi a telecomandare i suoi

1' inizia la sfida! Completo bianco per la Genova Calcio, Finale con la tradizionale casacca giallorossa. Giornata primaverile qui a Genova

PRIMO TEMPO

Buona domenica dal campo sportivo "Ferrando" di Genova Cornigliano, dove tra pochi istanti prenderà il via la sfida tra Genova Calcio e Finale, valevole per la terza giornata del campionato di Eccellenza, girone A.

Formazioni:

GENOVA CALCIO: Dondero, Verardo, Riggio, Maisano, Capotos, Bruzzone Al., Cusato, Cappannelli, Lobascio, Volpe, Vallerga.

A disposizione : Brina, Meazzi, Piccareta, Chiriaco, Calvi, Morando, Nelli, Provenzano, Serinelli.

Allenatore : Giuseppe Maisano

FINALE: Porta, Caligaris, Pare, Galli, Maiano, De Benedetti F., Faedo, Odasso, De Benedetti A., Ferrara.

A disposizione: Farrauto, Andreetto, Ponzo, Molina, Gerundo, Tobia, Buttu, Messina, Rocca