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Calcio | 27 aprile 2021, 19:30

Giudice Sportivo, Serie D: Varese a Vado senza Ebagua e Di Sabato, l'Imperia perde Giglio e Virga

I lombardi non avranno in panchina nemmeno mister Ezio Rossi

Giudice Sportivo, Serie D: Varese a Vado senza Ebagua e Di Sabato, l'Imperia perde Giglio e Virga

GIUDICE SPORTIVO

GARE DEL CAMPIONATO SERIE D

GARE DEL 24/ 4/2021

 

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

EMILIANO SAMUELE (HSL DERTHONA)

GEMIGNANI DANIEL (SANREMESE CALCIO S.R.L.) 

 

GARE DEL 25/ 4/2021

ALLENATORI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

ROSSI EZIO (CITTA DI VARESE)

Per avere rivolto espressione offensiva all'indirizzo della Terna Arbitrale, allontanato. (R A - R AA)

 

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE 

EBAGUA OSARIMEN (CITTA DI VARESE)

Per avere afferrato con forza, a gioco in svolgimento ma a palla lontana, un calciatore avversario per il collo provocandogli dolore.

 

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

DISABATO DONATO (CITTA DI VARESE)

 

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR

GIGLIO GIUSEPPE (IMPERIA)

 

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIV. IN AMMONIZIONE (XIV INFR)

VIRGA FEDERICO (IMPERIA)

 

 

redazione

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