Giudice Sportivo, Serie D: Varese a Vado senza Ebagua e Di Sabato, l'Imperia perde Giglio e Virga

GIUDICE SPORTIVO
GARE DEL CAMPIONATO SERIE D
GARE DEL 24/ 4/2021
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
EMILIANO SAMUELE (HSL DERTHONA)
GEMIGNANI DANIEL (SANREMESE CALCIO S.R.L.)
GARE DEL 25/ 4/2021
ALLENATORI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
ROSSI EZIO (CITTA DI VARESE)
Per avere rivolto espressione offensiva all'indirizzo della Terna Arbitrale, allontanato. (R A - R AA)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
EBAGUA OSARIMEN (CITTA DI VARESE)
Per avere afferrato con forza, a gioco in svolgimento ma a palla lontana, un calciatore avversario per il collo provocandogli dolore.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
DISABATO DONATO (CITTA DI VARESE)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR
GIGLIO GIUSEPPE (IMPERIA)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIV. IN AMMONIZIONE (XIV INFR)
VIRGA FEDERICO (IMPERIA)