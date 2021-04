Calcio, Andora. Si riparte con mister Delfino, il tecnico guiderà i biancoblu anche nel campionato 2021-2022

Uno dei club con i maggiori rimpianti per la stagione interrotta di sicuro è l'Andora.

L'approccio al campionato dei biancoblu era stato eccellente, tanto da veleggiare a punteggio pieno dopo il primo mese di torneo.

Fondamenta sulle quali la società intende però continuare a costruire, dato che è arrivata la conferma per mister Giancarlo Delfino.

"Trovare la strada per proseguire insieme è stato davvero semplice - conferma il presidente Micucci - l'auspicio di tutto il consiglio direttivo è sempre stato quello di poter dare seguito a quanto di buono costruito la scorsa estate, tanto da non avere nessun dubbio sull'ipotesi riconferma. Non possiamo quindi che augurare nuovamente buon lavoro a mister Delfino".