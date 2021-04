Calcio, Eccellenza. Primo punto per il Varazze, Cavallone: "Grande prestazione, il duro lavoro inizia a vedersi"

Primo punto stagionale per il Varazze, che sul difficile campo del Campomorone trova un ottimo pareggio. Alla rete di Fassone risponde Giacomo Cavallone nella ripresa per il definivo 1 a 1. E’ proprio il fantasista neroazzurro a commentare la sfida, queste le sue parole ai nostri microfoni:

“Abbiamo fatto una buonissima partita, abbiamo dato tutto quello che potevamo e siamo felici per aver portato a casa un punto. Subito sette reti nelle prime due partite è stato abbastanza tosto, volevamo rifarci a tutti i costi. Sono soddisfatto al 200% per la prestazione personale ma soprattutto quella di squadra, in allenamento stiamo dando il massimo e domenica si è visto. C’è comunque da migliorare tantissimo, dalla tattica alla tecnica, bisogna lavorare tutti insieme per crescere come gruppo.”

Un campionato breve, che per molti servirà per lavorare in vista della prossima stagione: “Il nostro obiettivo è quello di migliorarci, lavorare duramente ci sta servendo molto e già in queste settimane iniziamo a vederne i risultati. Domenica sarà la volta del Pietra Ligure, un altro bel test per noi per vedere a che punti siamo, proveremo a trovare il primo successo della stagione anche per dare un senso a questo campionato.”